Ti Ti Ti: desfile com atores no lançamento do folhetim

Os atores de “Ti Ti Ti”, próxima trama das 19h da Rede Globo, reuniram-se no estúdio da Central Globo, no Rio de Janeiro, para lançar a novela. Alguns dos personagens principais participaram de um desfile que marcou o início da coletiva de imprensa do próximo folhetim da autora Maria Adelaide Amaral.

No final da apresentação, Alexandre Borges (Jacques Leclair) e Murilo Benício (Ariclenes Martins) mostraram um pouco como será a rivalidade dos seus personagem nos próximos capítulos da história.

Na ocasião, os convidados ainda assistiram ao clipe de “Ti Ti Ti”, cuja estreia acontece no dia 19 de julho, após o término de “Tempos Modernos”, de Bosco Brasil. A direção de núcleo é de Jorge Fernando e direção de Marcelo Zambelli, Maria de Médicis e Ary Coslov.

Ainda integram o elenco Caio Castro, Giulia Gam, Luis Gustavo, Mauro Mendonça, Marco Ricca, Mônica Martelli, Fernanda Souza, Tato Gabus Mendes, André Arteche, Humberto Carrão, Betty Gofman, Sophie Charlotte, Juliana Alves, Rafael Cardoso, Carolina Oliveira, Guilherme Winter, Mayana Neiva, Carolinie Figueiredo, Clara Tiezzi, Rafael Zulu e Thaila Ayala.

