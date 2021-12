Theatro de Seraphin lança segundo álbum em show hoje no Póstudo

Hoje à noite, 13, a banda baiana Theatro de Seraphin faz show no Bar Póstudo para lançar seu segundo disco, No Fim de Maio. A ocasião é especial por diversas razões. A primeira é a de poder degustar o novo trabalho de uma das bandas mais maduras e de personalidade mais forte do chamado “roque baiano”.

A segunda é celebrar a volta do grupo aos palcos locais, após um bom tempo longe, período em que a banda perdeu o guitarrista Cezar Vieira (ex-brincando de deus) e reintegrou o membro fundador Candido Soto Jr. (ex-Cascadura).

“Teve uma demora enorme mesmo. Começamos a gravar há quase um ano. Por outro lado, isso ajudou a dar uma amadurecida, no sentido de deixar o repertório mais redondo, fechou os arranjos, amadureceu o disco como um todo”, observa o baixista Marcos Rodrigues.

Produzido por Luis Fernando Apú Tude, "No Fim de Maio" foi gravado no esquema “ao vivo no estúdio” – decisão acertada, que construiu uma sonoridade coesa, enxuta, casando bem com a proposta da Theatro. “Foi uma decisão estética do produtor.

Ouça a música Vou ficar bem, do disco No fim de maio

Gravamos baixo, bateria, guitarra base e voz guia. Depois acrescentamos solos, voz definitiva e os instrumentos convidados, como o violoncelo de Fernanda Monteiro e o piano de Luisão Pereira (ambos Dois Em Um) e o trompete de Alex Pochat, por exemplo”, cita.



Amadurecimento - No Fim de Maio não chega a ser um disco temático, mas seu nível de amadurecimento e coesão são tão evidentes que sugerem o tema da passagem do tempo. “De fato, a melancolia, a coisa de lidar com o tempo é algo bem recorrente nas nossas músicas”, admite Marcos. “Mas eu não diria que é um tema do disco. É um tema da banda. Há aí uma densidade que é nossa característica. Essa pegada existencialista é a cara de Arthur – minhas próprias letras não são muito distantes disso”, diz.



Com dois veteranos da década de 1980 (Artur, ex-Treblinka e Marcos, ex-Via Sacra) e um dos anos 1990 (Cândido), o grupo tem uma visão crítica do atual estado do rock baiano. “A cena está estilhaçada. Nem é exatamente uma cena. Você tem um monte de bandas cavando lugares para tocar, porque não há um circuito. Não há rádios. E fora um ou dois blogs, não há muitos jornalistas cobrindo o que está acontecendo”, nota Marcos.



Mas para ele, o pior de tudo nem é tudo isso, e sim, a prevalência de bandas cover tocando na noite. “Lamento muito que hoje a gente abra o jornal e veja vinte bandas fazendo cover. Não digo que não deveria existir, mas agora elas são a maioria. As autorais é que deveriam prevalecer”, afirma.



A onda de bandas recorrendo às influências de MPB e música regional é outro ponto de discordância para Marcos. “Nesse sentido, temos um certo radicalismo purista. A Theatro é uma banda de rock e acabou. Aqui não tem dendê”, demarca.

“Somos daqui, cantamos em português, nossa sonoridade nos situa como banda baiana e brasileira. Sempre seremos isso, independente de qualquer coisa. Por que tem essa onda regionalista aí que acho equivocada, no sentido de que virou uma procura, uma busca para se encaixar na moda”, crê.



“Tudo bem, podemos até não soar nada de mais para a maioria das pessoas, mas a gente gosta de dizer que somos uma banda de rock, e que, ainda por cima, tem uma linguagem que ainda consegue extrair algo desse estilo musical. E isso nos deixa orgulhosos”, conclui.



|Serviço|



Theatro de Séraphin - Lançamento do disco "No fim de maio"

Local: Póstudo (Rio Vermelho)

Data: Hoje, 13/09, às 20h

Ingressos: R$ 10

