The Who anuncia turnê de despedida para 2015

A banda The Who anunciou que fará em 2015 a turnê de despedida e também em comemoração aos 50 anos do grupo. O guitarrista Pete Townshend, de 68 anos, declarou que a ideia é fazer shows em cidades pouco visitadas pelos ingleses.



"Há muitos lugares onde ainda não tocamos. Seria bom irmos ao leste europeu e a outros locais onde ainda não nos ouviram cantar sucessos antigos", disse o artista ao jornal "London Evening Standard". Ele o cantor Roger Daltrey, de 69, estão com problemas de saúde desde 2010.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

