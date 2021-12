The Sims 2 Bon Voyage; confira trailer

Lançado no Brasil pela Eletronic Arts (EA), no último dia 14, o novo pacote de expansão do The Sims 2, o Bon Voyage, permite que os usuários façam visitas a destinos inusitados nas férias com os seus sims (nove virtual dado aos personagens do jogo). O interessante do novo jogo é que cada membro da família encontra atividades divertidas para fazer. A mãe pode descansar com uma massagem no Spa, enquanto o Pai pratica Tai Chi no Jardim Zen e as crianças exploram as ruínas do navio pirata, o maior objeto criado até hoje em uma versão do The Sims. Confira o trailer.

