'The Ranch' muda conceito de sitcom

Ashton Kutcher e Danny Masterson ficaram famosos graças a uma sitcom. Em That '70s Show, Kutcher fazia o belo e nada brilhante Michael Kelso, enquanto Masterson interpretava o hippie debochado Steven Hyde. Os dois eram parte de uma turma formada ainda por Jackie (Mila Kunis, hoje mulher de Kutcher), Donna (Laura Prepon) e Fez (Wilmer Valderrama), que passava o tempo no porão da casa de Eric (Topher Grace).

Dez anos depois do fim da série, os dois se reúnem novamente, como irmãos na frente das câmeras e produtores atrás delas, em The Ranch, que estreia na Netflix nesta sexta-feira, dia 1.º. Kutcher é Colt, um jogador de futebol americano que volta para o rancho da família no Colorado, depois de uma carreira fracassada.

Lá, reencontra seu irmão mais velho, Rooster (Masterson), e seu pai, o durão Beau (Sam Elliott). Debra Winger faz Maggie, a mãe dos dois rapazes, que vive separada do pai e é dona de um bar. "Fazemos versões adultas daqueles dois", explicou Masterson em entrevista ao Estado em Pasadena, na Califórnia. Para Kutcher, os personagens das duas séries são muito diferentes. "Mas nosso relacionamento é bem similar."

That '70s Show era uma sitcom clássica. The Ranch pode parecer uma sitcom, com suas câmeras múltiplas e público no estúdio, mas não é. "Estamos tentando mudar tudo nesse formato. Eu odeio sitcoms", disse o produtor Jim Patterson.

"Sitcoms são um lixo. Nossa estrutura é diferente, não temos piada no fim da cena, por exemplo. Mudamos a iluminação, é bem mais escura, há sombras. Temos cenas de drama, sem nenhuma piada. O figurino é velho. Estamos mudando tudo, fazendo uma peça de teatro, basicamente, toda semana." De fato, há muito conflito familiar genuíno, não aqueles típicos das comédias do gênero, criados só para gerar piadas. Colt tem dificuldades de se adaptar à nova vida e, principalmente, não consegue se entender com o pai.

Kutcher, que cresceu em Iowa, conhece um pouco esse mundo. "Tenho vizinhos que têm ranchos, tios que são rancheiros. Trabalhei num rancho. Só não vivi num. Sou um grande fã de música country, de rodeio, tenho uma perspectiva autêntica." A ideia era tratar esse universo com respeito. "The Ranch não caçoa da cultura rural ou da cidade pequena", contou ainda o ator.

Ninguém sabe se o formato multicâmera, com público ao vivo, vai funcionar na Netflix. "Nem nós, nem eles", disse Kutcher. "Esperamos que sim. Tudo o que podemos fazer é apresentar o melhor produto possível, que entenda quem é o público da Netflix, que seja engraçado, emocionante e interessante. Vamos ver!" Para os companheiros de That ‘70s Show, a pressão ainda é maior agora que são produtores também.

"Nós terminamos de ensaiar e vamos para a ilha de edição. E, aí, temos de decidir tudo, de um problema com um membro da equipe a um novo ator, ou uma roupa", contou Masterson. "Mas é bom ter o controle. Se algo der errado, é nossa culpa, não de outra pessoa que decidiu. Nós somos os ternos", completou o ator, que, como Kutcher, vestiu-se de acordo para as entrevistas.

As comparações com a série antiga não assustam. "That ‘70s Show é uma das melhores sitcoms da história. Se pudermos ser tão bons, quase tão bons ou um pouco melhores, estamos aceitando", afirmou Danny Masterson.

