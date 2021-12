'The Lyrics', de Bob Dylan, será editado no Brasil

O livro The Lyrics 1961-2012, de Bob Dylan, publicado em 2012 e revisto em 2014, ganhará uma edição bilíngue e será dividido em dois volumes no Brasil, onde será editado pela Companhia das Letras. O primeiro volume sairá em 2017. A publicação reúne todas as letras de Dylan, ganhador do prêmio Nobel de literatura deste ano, que foram compostas para seus 33 álbuns, apresentando também algumas variações entre as letras que tiveram diferentes versões. Os direitos foram negociados nesta semana, durante a Feira do Livro de Frankfurt pelo CEO da editora, Luiz Schwarcz.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo