The Black Eyed Peas marca presença na After Party em Salvador

The Black Eyed Peas fará mais uma apresentação em Salvador. Depois do show no Parque de Exposições nesta terça-feira, 19, alguns integrantes do grupo norte-americano participarão da After Party, festa oficial pós o show, no mesmo dia. Os nomes dos integrantes da banda que estarão presentes não foram divulgados. O evento contará ainda com a Banda You e a participação do DJ Set. O evento está programado para começar às 23h50 e conta com serviço open bar.







A festa será realizada na Just1 House Club, na Avenida Contorno. Os ingressos já estão à venda. Os bilhetes individuais custam R$ 400 e podem ser adquiridos na loja The Black Eyed Peas, no Shopping Iguatemi, pelo site www.livepass.com.br (clique aqui para acessar) ou pelo Call Center através do número 4003 1527.









