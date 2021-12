The Black Eyed Peas faz em Salvador 3º show da turnê brasileira

A euforia tomou conta do público baiano com o show do The Black Eyed Peas na noite desta terça-feira, 19, no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, em Salvador. Com uma apresentação futurista, Taboo, Fergie, Will.i.am e Apl.de.ap subiram ao palco dentro de elevadores e encontraram a arena do Parque quase lotada. O show reuniu cerca de 20 mil pessoas e teve quase duas horas de duração.

O grupo norte-americano, que faz turnê pela América Latina, começou a tocar cerca de uma hora após a apresentação da Timbalada, banda baiana que abriu a festa por volta das 20h30. O espetáculo contou com uma mega-estrutura, com direito a palco giratório, vários telões e muitas luzes, com o cenário mudando com os jogos de imagem.

A banda embalou a noite com os seus maiores sucessos, a exemplo de ‘I Gotta Feeling’, primeira música a atingir a marca de seis milhões de downloads digitais na história da SoundScan. "Pump it", "Don't Lie", "Shut Up" e "Where's the Love" também estavam no set list. O colombiano Juanes foi o convidado especial da noite. Ao lado dos integrantes do The Black Eyed Peas, cantou uma música do seu repertório.

No início da apresentação, Will.i.am tocou piano e depois puxou o refrão da música “Chove Chuva”, de Jorge Ben Jor. Na sequência, Fergie trocou uma roupa prateada por um vestido preto e decotado, que deixava as pernas à mostra. Logo depois, dançarinas do Brasil entraram no palco ao som da canção “Mais que Nada”, também de Jorge Ben Jor. Na ocasião, Will.i.am elogiou as brasileiras, afirmando que são "bonitas" e "sensuais".

A música eletrônica ganhou destaque com a performance de Will.i.am. Vestido de robô, o cantor comandou as pick-ups no palco e em seguida fez uma homenagem a Michael Jackson com "Thriller". Entre as escolhidas, o cantor também tocou "Sex On Fire" do grupo Kings of Leon.

A noite teve espaço ainda para elogios ao Brasil e para a capital baiana. “Eu amo Salvador. É a primeira vez que viemos aqui e estamos adorando essa primeira vez. As pessoas aqui no Brasil sabem receber como ninguém”, disse Will.i.am.



O ponto negativo foi a falta de liberdade destinada aos profissionais da imprensa, que tiveram pouco tempo para fotografar e enviar os registros. O trabalho dos fotógrafos foi prejudicado pela estrutura inadequada, já que, na maior parte do tempo, o público estava na frente deles. Os profissionais ainda foram escoltados para fora do evento logo após a transmissão das imagens.

O show em Salvador é o terceiro no Brasil do The Black Eyed Peas. É a maior turnê no país de um artista internacional que está no auge da carreira. Foram comercializados 300 mil ingressos para shows em nove capitais, dentre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília. Depois, a banda segue ainda para a Argentina, Peru e Chile.

