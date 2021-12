The Black Eyed Peas é acusado de plágio no sucesso "I Gotta Feeling"

O grupo The Black Eyed Peas foi acusado de plágio na música "I Gotta Feeling" na última quinta-feira, 28, no tribunal federal de Santa Ana, Califórnia, EUA. De acordo com informações do site E!News, a queixa foi apresentada pelo músico americano Bryan Pringle.



Pringle afirmou que Will.i.am, Stacey "Fergie" Ferguson, Apl.de.ap e Taboo plagiaram a música chamada "Take a Dive" dando origem ao mega-hit.





Assista aos vídeos de "Boom Dynamite" e "Boom Boom Pow":

