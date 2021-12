Thammy Miranda responde críticas sobre quarto do filho

Thammy Miranda mostrou como ficou o quarto do filho Bento, que espera com a mulher Andressa Ferreira, em um vídeo e stories publicados no Instagram. Na ferramenta de publicações temporárias, ele falou sobre os comentários de internautas a respeito da cor do cômodo, nas cores branca e azul em diferentes tons.

Reproduzindo o que os seguidores disseram, Thammy disse que algumas pessoas questionaram por que o quarto do menino é azul, sendo que o casal "defende que os gêneros podem ser de qualquer cor".

"A cor do quarto do meu filho é da cor que eu quiser. Podia ser preto, podia ser rosa, podia ser verde, podia ser laranja, mas ele é azul. Por quê? Porque eu escolhi, a mãe dele escolheu, a gente escolheu", respondeu ele nos stories.

"Ela gostava de um azul mais clarinho, eu gostava de azul marinho. A gente chegou numa conclusão e o quarto ficou do jeito que está", prosseguiu. "Se um dia ele crescer e falar 'papai, eu quero um quarto púrpura, fúchsia'... Vai ser fúchsia para o menino."

Para encerrar o assunto, Thammy afirmou que "não é uma cor que define nada nem ninguém". "Ele vai ser quem ele quiser ser, independente da cor do quarto, da cor que eu vestir ele, da cor que ele se vestir depois sozinho. Isso não vai definir ele (sic), o que vai definir ele (sic) são outras coisas e bom caráter o menino vai ter", disse.

