Tessália muda visual e aparece com os cabelos mais curtos e loiros

A ex-BBB Tessália apareceu de visual novo na abertura da semana de moda do shopping Crystal Plaza, em Curitiba, na noite desta segunda-feira, 22. A ex-participante do reality show Big Brother Brasil 10 cortou os cabelos e pintou as pontas de loiro.

Na final do programa, na próxima terça-feira, 30, a ex-BBB pode não comparecer ao evento. No último domingo, em entrevista ao jornal "Folha de São Paulo", Boninho revelou que existe uma grande chance da a publicitária paranaense ficar de fora: "Pode ser até que ela não venha à final com todos os outros. Há uma grande chance de ela não vir. É uma decisão nossa, não tem nada a ver com a direção", disse.



O motivo da retaliação é o fato de ela ter desrespeitado regras contratuais com a emissora. Tessália apareceu em chats de vídeo e divulgou links piratas do pay per view para que os internautas pudessem assistir ao BBB sem pagar.



Além de ter ficado mal vista com a produção do BBB, a terceira eliminada do BBB com o maior índice de rejeição de todas as edições do reality show, também não está sendo bem vista fora do programa. Ela não conseguiu manter o relacionamento com o ex-BB Michel, com quem teve um romance na casa.



Em sua página no Twitter, a morena confirmou o fim do namoro. “Tessália e Michel não estão juntos”. O publicitário Michel, que traiu a namorada de dois anos e meio depois de ficar com Tessália no confinamento, também afirmou que não estão juntos e sequer se viram fora do BBB, em entrevista ao Domingão do Faustão.

adblock ativo