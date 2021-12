Teresa Cristina apresenta nova turnê em Salvador

>> Clique aqui e confira outras opções no roteiro de música



Teresa Cristina apresentará a turnê “Melhor Assim” em Salvador nos dias 17 e 18 de setembro, no Cine Teatro SESC Casa do Comércio. Os dois shows da cantora carioca marcam o lançamento do CD e DVD que leva o mesmo nome da turnê e integram as comemorações do aniversário de 64 anos do SESC.





Nos dois shows, a cantora será acompanhada por João Callado (cavaquinho e direção musical), Carlinhos 7 Cordas (violão), Mestre Trambique (percussão), Bruno Cunha (percussão), Marcos Esguleba (percussão), Paulino Dias (percussão) e Alexandre Caldi (sopros).

Os ingressos para as apresentações já estão à venda. Os bilhetes custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e podem ser adquiridos na Ticketmix e na bilheteria do teatro, localizado na Avenida Tancredo Neves, no bairro do Caminho das Árvores.



Carreira – O primeiro trabalho de Teresa Cristina foi lançado em 2002, quando gravou o álbum “A música de Paulinho da Viola”, que homenageou os 60 anos de carreira do cantor e compositor. Pelo projeto, a sambista venceu o Prêmio Rival BR e o Prêmio TIM de música como cantora revelação. Em 2003, foi indicada ao Grammy Latino na categoria melhor disco de samba.



| Serviço |

Show de Teresa Cristina

Onde: Cine Teatro SESC Casa do Comércio

Quando: 17 e 18 de setembro, às 21h

Quanto: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Informações: (71) 3273-8543

