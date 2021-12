Terceria temporada de `Ídolos´ estreia dia 10 de junho

Estreia no mês de junho a terceira temporada do reality show 'Ídolos', da Rede Record. O programa, comandado pelo apresentador Rodrigo Faro, começa a ser exibido no próximo dia 10, às 23h. Como nas outras edições, 'Ídolos' vai ao ar nas noites de terça e quinta-feira.

O reality show da Record é uma versão brasileira do 'American Idol', formato da FremantleMedia, que produz o programa em parceria com a emissora brasileira.

