Os novos episódios de F is for Family, uma das séries animadas adultas mais bem-sucedidas da Netflix, chega ao serviço de streaming no próximo dia 30 de novembro. A animação é uma criação do comediante Bill Burr e do produtor de Os Simpsons Michael Price.

Para divulgar o lançamento, a plataforma lançou um vídeo de lançamento nas suas redes sociais. A trama é baseada no stand-up de Burr e acompanha a vida da família Murphy, um típica família norte-americana dos anos 70, época em que, segundo o criador da série, "você podia bater no seu filho, fumar do lado de dentro e levar uma arma para ao aeroporto", afirma Burr.

As duas primeiras temporadas da série estão disponíveis no catálogo do serviço.

Igor Andrade Terceira temporada de animação adulta da Netflix chega em novembro

adblock ativo