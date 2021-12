“Ter feito muito barulho me ensinou a gostar do silêncio”, diz Luisão Pereira

O músico baiano Luisão Pereira (ex-Dois em Um, ex-Penélope) está em um momento especial da carreira e da vida. Em 2020, em pleno combate ao câncer, de uma cama de hospital, trabalhou na produção do aclamado álbum Do Meu Coração Nu (Natura Musical, 2020), do pernambucano Zé Manoel. Este trabalho lhe abriu portas para produzir outros artistas, como Filipe Catto, Manno Goes e Luana Assiz. Veja como foi.

Você passou por um susto grande ano passado em plena pandemia e mesmo assim não deixou de produzir. O que exatamente aconteceu? Já está totalmente recuperado?

Em 2016 eu fui diagnosticado com um mieloma múltiplo, que é um câncer que atinge principalmente os ossos. Naquela época fiz um ano de quimioterapia e mesmo durante este processo, com duas costelas quebradas, não parei. Fui ao Rio de Janeiro junto a Livia Nery fazer um show muito bacana em que eu cantei e toquei violão, dentro do projeto Super Violão Mixup, no teatro Oi Futuro Ipanema. Fiz a direção musical e toquei no show em Homenagem a Ederaldo Gentil com o BaianaSystem, Larissa Luz, Josyara e Zé Manoel no Teatro Castro Alves. Além do box Acervo Ederaldo Gentil (Natura Musical). Fui gravar outras coisas no Rio e em São Paulo, ou seja, estava reagindo muito bem ao tratamento, mas em 2019 voltou a atacar e começou a quebrar vários ossos; tive fraturas de joelho, fêmur esquerdo, fêmur direito e braço esquerdo. Fiz três cirurgias para colocar titânio nos ossos, daí tive que novamente fazer quimioterapia e me preparar para um transplante de medula, que fiz em julho de 2020. Hoje estou bem, tive uma resposta muito boa ao tratamento, mas ao sair do hospital encontrei um mundo em pandemia e um país descontrolado. Agora tô me cuidando é pra não morrer de Covid ou de desgosto.

Como foi que, mesmo internado em uma UTI, você continuou produzindo? Como foi fazer música internado em um hospital? O que você produziu nesse período? Só para outros ou para sua carreira solo também? O que os médicos disseram? Consideraram que seria bom você se manter em atividade durante o tratamento? Trabalhar no que dá prazer ajuda a curar?

Na realidade foi a única saída que vi para ter forças pra enfrentar aquilo tudo. Nem falei aos médicos que iria levar equipamento pro hospital. Hoje em dia, como tá tudo muito compacto, levei um laptop com o programa de gravação que uso no estúdio, uma interface de áudio, um miniviolão, um controlador e fones de ouvido. A máquina de fazer transplante parecia um antigo gravador de duas polegadas, bastante usado em estúdios até a década de 1990, daí estava tudo completo. Claro que houve muitos dias em que as dores estavam insuportáveis e eu não conseguia fazer nada. Nessa época eu fiz boa parte do disco de Zé Manoel. Fiz o single Maysa, de Filipe Catto. Até jingle para campanha eleitoral compus e gravei neste período. Também fiz uma música instrumental com os barulhinhos captados dos aparelhos. Ou seja, a música naquele momento foi realmente fundamental para minha recuperação.

Como foi o trabalho com o Zé Manoel, em um disco que acabou sendo superaclamado pela crítica?

Foi sensacional. Ele me convidou para produzir quando estávamos em Cachoeira (BA), na Festa da Boa Morte. Em junho já tínhamos feito algumas gravações e eu já tinha adiantado bastante coisa no meu estúdio de casa. Estive no estúdio com Letieres Leite e Stephane San Juan já havia começado as gravações das baterias em NY, estava tudo se encaminhando. Quando tive que internar, eu falei pra Zé que ele poderia continuar o disco sem mim, mas ele disse que não, que iria me esperar. O que acabou sendo fundamental para uma maturação do disco. Músicas saíram e músicas novas surgiram, como foi o caso de Adupé, o orixá da cura. Daí foi só alegria, o disco de Zé, que saiu também no Japão, foi colocado pela revista japonesa International Magazine como um dos dez melhores discos do mundo de 2020 e acabou chegando também a outros países. Hoje é um disco tocado nas rádios da Espanha, Portugal e Inglaterra. Aqui no Brasil também entrou nas listas dos principais jornalistas, configurando sempre entre os cinco melhores discos do ano. O clipe da música Adupé também está tendo uma recepção incrível. Nos últimos meses ele ganhou prêmios nos seguintes festivais: melhor clipe no International Music Video (Paris, 2020), Best Art Music Video e Dance Music Video no IMVA (Londres, 2021), Best Music Video no Pinnacle Film Awards (Hollywood, 2021), Best Singer no Pan African Youths Film and Arts Festival (Nigéria, 2021), m-v-f Awards (Brasil, 2020), Melhor Trilha Sonora e Melhor Videoclipe no Festival Internacional de Cinema de Itabaiana (Brasil, 2021) e em Buenos Aires International Film Festival (Argentina, 2021). Ou seja, tem sido só alegria. Zé é um cara incrível, um músico genial e um compositor raro.

Você parece estar em um momento super requisitado como produtor, confere? Clientes da Bahia e de fora dela também?

Sim, acredito que esse foi também outro reflexo positivo do disco de Zé, Depois dele os convites aumentaram. Neste primeiro semestre já fiz a produção e toquei guitarra, baixo, violão, teclado e percussão no Maysa de Filipe Catto (Dubas Music), Fiz a direção musical pra estreia do show/live de Zé no festival Mimo (RJ) e atualmente estou produzindo as gravações das cantoras Luiza Audaz (Deck), Bruna Nascimento, Luana Assiz e Alissan (que participou do The Voice Brasil 2020), estas últimas pelo meu selo, o Festim Music. Também estou finalizando o primeiro disco solo de Manno Góes.

Ouvindo suas músicas e as dos artistas que você produz, duas características parecem se sobressair: serenidade e sutileza. As músicas têm espaço para “respirar”, há uma preocupação em não atochar as canções com muita instrumentação desnecessária. Isso me remete ao seu conterrâneo João Gilberto. É coisa de juazeirense?

(Risos). Com certeza aprendemos muito com João sobre a preciosidade do silêncio e dos espaços nas canções. Nascer na mesma casa que Antonio Carlos Tatau também me ajudou muito. Apesar da minha primeira banda lá em Juazeiro ter sido de rock e depois, já em Salvador, ter feito parte do Cravo Negro e da Penélope, bandas também de rock-pop. Ou seja, ter feito muito barulho também me ensinou a gostar do silêncio, do menos que é mais. Comecei a aplicar isso em 2006 com o Dois em Um e de lá pra cá não parei mais. Mas tem juazeirense que faz um barulho danado! Veveta tá aí pra confirmar.

Soube que você perdeu seu irmão (o já citado cantor e compositor Antonio Carlos Tatau) há pouco tempo. Me fala desse projeto em homenagem a ele que você está preparando. São composições inéditas ou regravações?

Pois é, acho que a ficha ainda nem caiu… fez nem um mês. Está sendo bem difícil. Primeiro pelo óbvio, que não é nada fácil perder um irmão, e segundo, porque ele se foi sem ter tido o seu devido reconhecimento. Sei que o seu primeiro e único disco, A Lida dos Anos (2017) que também produzi, teve um retorno muito grande da crítica e tocou corações de pessoas inesperadas, como o foi caso de BNegão e da cantora Letrux, por exemplo, que publicamente falaram bem dele. Mas ele podia ter circulado mais, ter feito mais discos e shows e é uma pena, não só por ele, mas pela música brasileira. Ele foi uma das vozes mais incríveis que tive contato. João Gilberto também gostava dele e saía falando para os amigos. Uma vez, quando criança, vi João ligando pra Tatau, pedindo pra ele cantar no telefone, por horas. Essa era a voz de Tatau.

Você está produzindo dois álbuns de duas personalidades baianas bem conhecidas, a jornalista da TV Bahia Luana Assiz e o compositor Manno Goes, sujeito muito combativo nesse momento tão duro. Como tem sido o trabalho com eles e o que podemos esperar desses trabalhos?

Pois é, Chico. Você tocou num ponto importante: "Combate num momento tão duro". Não dá mais pra fazer nada só por fazer. Tem que haver um propósito. E esses dois que você citou tem uma importância muito grande para o atual momento do país. Luana é incrível, uma mulher preta, intelectual, que está fazendo história no jornalismo baiano e, como se não bastasse, ela é uma compositora de mão cheia. Ao ouvi-la eu não tive dúvidas que queria participar do seu universo musical. Manno é aquele cara que muita gente enxerga mas não vê, sabe? É um ponto fora da curva. Um cara branco, que veio da classe média, que se tornou um dos compositores mais bem sucedidos da axé music, dono de banda, bloco e que poderia estar aí, como a maioria dos seus colegas: fazendo cara de camarote e fingindo que nada está acontecendo. Mas não! Ele é um cara que, de fato, combate às injustiças sociais e luta pela igualdade humana. Ele comprou várias brigas públicas em defesa de várias causas, com as quais me identifico. Sem falar que, musicalmente vocês verão um lado dele que poucos conhecem. Um Manno para além da praia, para além de Milla. O que fizemos até agora está muito bonito.

Planos de lançar álbum solo em breve? Para quando?

Sim, quando sobra tempo tento fazer minhas coisas. Tenho duas músicas para o sair no segundo semestre. Uma é em homenagem a meu pai, que por consequência se estende a Tatau e que teve a participação de Marcelo Jeneci tocando um acordeom belíssimo. A outra chama-se Mar Grande, uma inédita minha em parceria com o lendário letrista Ronaldo Bastos, que terá a participação de uma cantora que admiro muito, mas ainda é segredo.

Esqueci de te perguntar alguma coisa?

Eu só tenho a agradecer, Chico. vou reforçar que tudo o que fazemos está por aí, nas redes, nos sites, nas plataformas musicais. Existe um mundo, não tão paralelo assim.

