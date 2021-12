"Tentei suicídio duas vezes, imagina o que aprendi com isso?", diz Netinho

Ernesto de Souza Andrade Junior ou Netinho, como é conhecido em todo o país, é um sobrevivente. Após quatro anos de idas e vindas ao hospital, entre internações e exames, ele está pronto para contar toda a história dele em um livro que será lançado ainda este ano.

Na obra, além do aprendizado que teve por todo esse conturbado período, o cantor vai abordar as tentativas de suicídio e alertar os jovens sobre os perigos dos anabolizantes. "O livro conta uma história única e é um aprendizado para se viver melhor. Tentei suicídio duas vezes, imagina o que aprendi com isso?", afirmou.

Netinho, que chegou a ter três AVCs em uma semana, ouviu vozes e viu pessoas no quarto em que estava internado. "Elas me levaram adiante. Quero mostrar que o ser humano pode chegar em um ponto daquele e pode voltar.", contou.

O cantor alerta que, no período em que ficou internado, ouviu os médicos contarem que muitos jovens chegam mortos nos hospitais porque não conseguem se locomover a tempo quando sentem a dor causada pelo uso excessivo de anabolizantes. "A minha história é de luz, que vai salvar muitos jovens dos anabolizantes", disse.

A obra literária, inclusive, é o que impede de termos um novo álbum do cantor só com músicas inéditas. "Estou terminando de escrever, fiz um check-up em outubro e descobri várias coisas que não sabia quando me tratei, então recolhi o livro e estou reescrevendo o capítulo que toca nesse período", revelou.

Ao contrário do que possa parecer, o cantor viu o número de amizades crescer, mesmo estando fora dos holofotes. Ivete Sangalo foi uma das artistas que o visitou. "A gente se encontra sempre, se fala. É uma amiga, nunca deixou de ser, assim como Claudinha, que é uma pessoa que eu amo", contou. Ele só não recebia mais amigos porque as visitas eram restritas. "Ao contrário de perder amigos, eu conquistei mais. Fiquei amigo de todo mundo no hospital", afirmou.

Carnaval em Salvador

Mas o Carnaval de 2017 é o de retorno definitivo de Netinho. Ele, que não toca em Salvador nesse período há cinco anos, vai se apresentar no Camarote do Nana no sábado, 25 de fevereiro. No repertório, sucessos da carreira e do axé dos anos 90.

Será um show completo de Netinho com a banda, já que, em 2016, ele participou de shows com apenas cinco canções. "Mesmo fazendo o que me orientaram, fui com muita sede ao pote. Fiquei mais tonto - e ainda tenho tontura constante -, voltei e fiquei mais cinco meses no hospital. Mas agora já estou liberado", disse o cantor, que recebeu alta em outubro.

Em dezembro, ele passou por um teste de fogo participando do show do bloco carioca Espanta Neném, no Rio de Janeiro, onde mora. "Foi incrível. Fiz o show e no outro dia não senti nada, assim como no Réveillon, que fiz show de 1h40, desci para a platéia, foi lindíssimo", relembrou.

Cauteloso, ainda não vai se arriscar em cima do trio elétrico. Vamos fazendo tudo devagar, um passo depois do outro. Mesmo estando liberado para o trio, vou fazer o passo a passo. Lá para o meio do ano eu me libero para fazer show no trio, que sou apaixonado. É muito gostoso".

Mas Netinho reconhece que ainda não está com a voz como antigamente. "Já consegui melhorar muito. Falo e canto com dificuldades, mas a minha sorte é que nesses 28 anos de trio, nunca tive um calo nas cordas vocais. São como cordas vocais de um bebê. O que eu preciso agora é "malhar" a minha voz", afirmou. E se mexer no palco? "Ainda não posso dançar, mas dou meus pulinhos e me balanço. Estou feliz, realizado e orgulhoso por mostrar isso depois de tudo o que passei".

Netinho só não está orgulhoso com o que ouve nas rádios atualmente. "Não gosto de nada do que toca. Por tudo o que passei, não comungo mais com tristeza, com vingança, com sofrimento, com abandono, com mentira, em fazer da mulher e do homem objetos. Não é isso o que quero cantar. Vou cantar sempre o amor. E não deixarei de colocar nessas letras o que aprendi nesses quatro anos, algo muito luminoso", afirmou.

