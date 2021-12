"Tenho uma memória afetiva da Concha Acústica", diz Ivete Sangalo

Para Ivete Sangalo, a oportunidade é única de reproduzir de forma quase fiel, em outro espaço, o clima e os efeitos das apresentações que geraram o DVD gravado em Trancoso, no sul do estado, há quase um ano. Para o público, a chance é estar próximo à artista, em uma praça de shows mais íntima, com visão livre e feita para receber não só os fãs, mas famílias.

Em duas noites de casa cheia, nesta sexta, 27, e sábado, 28, às 19 horas, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no Campo Grande, a cantora e compositora baiana traz para Salvador sua mais nova turnê. Nela, revive a veia pessoal, com suingue e balanço, em repertório de músicas inéditas e autorais, que se unem às releituras.

Por muitos fatores, a ocasião é rara, tanto que a procura por ingressos é intensa e não há mais bilhetes para o show de sábado. Para os desta sexta, até às 15h, ainda restavam os últimos no setor de arquibancada.

“É gostoso porque me sinto feliz quando consigo levar para Salvador todos os projetos que gravo. Quando não faço Salvador fica parecendo que falta um pedacinho. E esse é muito especial, pois é diferente esteticamente de tudo o que fiz, e poder apresentar na Concha é perfeito, já que favorece o show por conta de como ele foi criado originalmente”, adianta Ivete, em entrevista por telefone, enquanto se maquiava para as gravações do programa The Voice Kids.

O talent show infantil abriu novas possibilidades para a baiana, que vê um crescimento de fãs mirins. A ideia, inclusive, é que muitos dos espectadores das apresentações sejam os pequenos. “Espero sim, pois meu show além do apelo musical, que é uma música feliz, gostosa para dançar e se divertir, tem um apelo visual muito grande, e eles gostam muito do colorido, da ideia, da formação do palco, e tem uma relação cada vez mais intensa comigo em virtude do programa The Voice Kids”, explica.

Convidados

Sem surpresas no set list, os shows seguem a risca o repertório do novo DVD Ivete Sangalo Acústico em Trancoso, com todas as faixas do audiovisual incluídas. Segundo ela, esse foi um pedido do público. “Já fui intimada a não poder deixar faltar uma música do disco, e isso me deixa muito feliz, vai ser um show muito lindo e a expectativa é que sejam duas grandes noites”, adianta.

Na lista das novas canções, O Doce, seu hit para o verão, Seus Planos, Mais e Mais, Zero a Dez e O Farol estreiam ao vivo em Salvador, que ainda vai ouvir outras consagradas no repertório da artista, famosas por animarem o Carnaval, micaretas e festivais no Brasil e fora do país. Ivete fez dois convites. O primeiro é o cantor Robert Lucas, que fez parte do time dela no primeiro The Voice Kids e que divide o palco com a cantora no sábado. O outro é Rode Torres, que ela deverá ter como parceiro nos dois dias.

“Essa primeira vez que eu vou tocar na Concha depois da reforma. Na verdade, ainda não fui à Concha depois da obra, nem como espectadora, nem como cantora”, diz. “Tenho uma memória afetiva muito grande de lá. Fiz balé no Teatro Castro Alves, minha sala de aula dava para a Concha e eu brincava nela quando estava desativada. Estive na Concha muitas vezes depois, adolescente, vendo shows de rock e como cantora realizei muitos projetos lá. Então é um lugar que me acolhe há muito tempo, é quase a sensação de ser na sala da nossa casa”, emenda.

Em um ano em que será homenageada como tema da escola de samba Grande Rio no Carnaval carioca, Ivete ainda pode aparecer com novidades. “Estou no momento de composição. Estou compondo e ouvindo mais compositores. Mas estou calminha, o DVD ainda está quentinho, tem muita estrada ainda para rodar com ele, mas estou compondo e de repente vem alguma coisa nova para fazer e mostrar”, garante.

