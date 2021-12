'Tenho orgulho de ser mulher e feminista', diz Meghan Markle

Após o casamento real do Príncipe Harry e da atriz Meghan Markle, o site oficial da realeza britânica colocou no ar uma página sobre a nova duquesa de Sussex. A biografia traz informações sobre os trabalhos sociais e também menciona que Meghan é comprometida com "o empoderamento das mulheres".

"Tenho orgulho de ser mulher e feminista", afirma a nova integrante da realeza britânica em sua página oficial.

No ano passado, Meghan visitou a ONG World Vision para conscientizar meninas sobre a importância da educação. Em 2015, a duquesa tornou-se defensora das mulheres da ONU.

No entanto, desde os 11 anos de idade ela já era ativista pela igualdade de gênero. Após uma campanha, a norte-americana conseguiu que uma empresa que vendia detergente mudasse um anúncio de televisão apontado como sexista.

