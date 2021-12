Tempos Modernos: Nelinha e Zeca devem terminar a novela juntos

O autor Bosco Brasil não revelou os últimos capítulos da novela "Tempos Modernos", que termina neste sábado, 17, mas deu algumas pistas de que o casal Nelinha (Fernanda Vasconcelos) e Zeca (Thiago Rodrigues) devem terminar juntos. De acordo com o resumo do capítulo desta segunda-feira, 12, Nelinha e Renato (Danton Melo) vão terminar o relacionamento e o astronauta vai abençoar a união da amada com Zeca, o que deixa a entender que os pombinhos devem realmente ficar juntos.



Esse desfecho contrária a vontade de Nara (Priscila Fantin), que usa a gravidez para tentar ficar com Zeca. A jovem dançarina chegará a fugir do Titã com a ajuda de Maureen (Paula Possani), mas pelo visto seus planos não dará certo.

Para o capítulo desta segunda, 12, a virada fica por conta da personagem Regeane (Vivianne Pasmanter). Depois de ler uma notícia no jornal sobre sua família, ela vai recuperar a memória e fugir da casa de Niemann.





adblock ativo