Tempos Modernos: Nelinha desiste do casamento com Renato

Apesar de descobrir que não é filha de Leal (Antônio Fagundes) e nem irmã de Zeca (Thiago Rodrigues), Nelinha (Fernanda Vasconcellos) tenta seguir em frente nos planos de se casar com Renato (Danton Mello) na novela global 'Tempos Modernos'. Mas a astrônoma não consegue driblar suas emoções e, a caminho do altar, resolve abandonar tudo e foge de seu próprio casamento.

Desesperada, a noiva foge em seu jipe, que estava sendo dirigido por Portinho (Felipe Camargo). Leal não entende a atitude da filha, enquanto os convidados se surpreendem ao vê-la escapando do altar. Já Renato não esconde a decepção e a tristeza, afinal ele sabe que o fato de Nelinha e Zeca não serem irmãos pode ter sido uma das principais razões que motivaram a decisão da amada.

As cenas devem ser exibidas a partir de segunda-feira, dia 21. A trama de Bosco Brasil, com direção-geral de José Luiz Villamarim, vai ao ar se segunda a sexta, as 19h.

adblock ativo