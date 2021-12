TemPelô das Artes movimenta o Centro Histórico neste sábado

A arte invadirá o Centro Histórico de Salvador neste sábado, 30, com a realização da Feira de arte, culinária e moda TemPelô das Artes. O evento ocorre no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, das 10 às 18 horas.

A programação contará com diversas atrações, entre elas apresentação de DJ, show de voz e violão e oficina de dança Zouk. O acesso ao local será feito mediante a troca de 1kg de alimentos perecíveis.

O TemPelô das Artes tem o objetivo de dar visibilidade à produção cultural e artística de produtores independentes da cidade, além de possibilitar a valorização da estética negra.

