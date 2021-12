O cantor, compositor e instrumentista Ted Simões lançou nesta segunda-feira, 15, o primeiro álbum solo: "Old Memories, Recent Damages, Future Nightmares". São 11 canções influenciadas por bandas como Oasis, Smashing Pumpkins e Radiohead, e de músicos como Humberto Gessinger, George Harrison e Noel Gallagher.

Conhecido por fazer parte de bandas como Cavern Beatles, Ted gravou o álbum com canções autobiográficas em inglês, inspirado pelo término de um relacionamento e a primeira viagem a Londres, em 2013. "O disco é quase um diário daquele momento e retrata a minha solidão por teimosia, quando eu achava que estava sempre certo em tudo e todos errados. Até que eu comecei a me perguntar se não era eu o errado. Assim surgiram as canções neste clima bem melancólico e introspectivo", disse.

O primeiro single, "Am I So Wrong?", foi lançado, no dia 1 de fevereiro, com videoclipe dirigido por Helton Rosa. Ele também lançou a faixa lado B, que não integra o disco, "Everybody Wants To Be Mr. Mount's Friends Except Me & My Monkeys". "Sou um fanático por 'Lados Bs'. Minha ideia é tentar lançar uma música bônus inédita a cada single do álbum", completa.

O trabalho está disponível para ser baixado gratuitamente no Soundcloud

Da redação Ted Simões lança primeiro álbum solo

adblock ativo