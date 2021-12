Tecidos leves e tons escuros para a coleção outono-inverno

Tecidos leves, tons mais escuros e estampas em listras e xadrez deixaram suas marcas na tendência da coleção outono-inverno no segundo dia de desfile da primeira edição do Paralela Moda e Arte. O evento, que aconteceu nesta sexta-feira, 26, no shopping Paralela, reuniu em um só espaço a coleção de festa de Carolina França, a delicadeza nas peças íntimas da Vanité, o estilo Beach Boys da Tempt e a sofisticação e ousadia da Jeans Soul.

A mistura das peças na passarela atendeu a diferentes gostos. Para sua coleção festa, Carolina França trouxe a variação do verde e a forte presença do dourado e do preto. Inspiradas nas divas de Hollywood, as roupas ganharam requinte com as estolas de veludo e na presença dos tecidos finos como a renda e a seda pura. No entanto, os modelos deixaram a desejar. Longos e curtos, não saíram muito dos cortes tradicionais que já se tem visto nas vitrines.

A tendência foi bem diversa na coleção de moda íntima apresentada pela Vanité. As empresárias Amanda Andrade e Angélica Teixeira levaram à passarela um show de sensualidade. Dando preferência ao preto e ao vermelho 'ruby', as peças ousaram na transparência, babados e decotes, com charme e elegância. Os modelos, inspirados no filme Moulin Rouge, trouxeram de modo sutil o fetiche das dançarinas de antigos cabarés da França. A cinta-liga continua em alta para as noites de sedução, mas deixou o tradicional e ousou com meia-arrastão e fitas de cetim.

Meninos – Já a coleção masculina da Tempt mostrou que tem personalidade. Seguindo o estilo Beach Boys dos anos 60, levou o xadrez e as listras para um 'look' praieiro, porém com mais sofisticação (dando sinais de que o visual pode ser usado em ambientes fechados).

Os tecidos leves, de algodão, beirando a transparência, atendem bem ao clima do inverno baiano. As calças e bermudas surgem um pouco mais curtas, já dando um aperitivo do que pode ser aposta para o próximo verão. A moda da calça saruel continua como tendência, sempre em uma composição mais básica, dando ar de produção mais moderna.

No fim, o desfile da Jeans Soul mostrou uma tendência única e que pode ser usada em qualquer lugar que se queira ir. O tema do desfile fez referência aos papéis de James Dean e Marlon Brando no cinema.

O jeans é básico, mas com uma lavagem encorpada, em tons azul escuro e preto. Os cortes em cintura alta continuam como uma forte presença na estação. Acessórios em correntes, principalmente na cor dourada, foram bem aplicados. Mesmo pela preferência pelos tons escuros, a camiseta branca e o tom nude mostraram que são indispensáveis no guarda-roupa neste inverno.

Desfile – Seguindo um formato inovador, misturando moda e arte por meio de clássicos do cinema, a ideia do evento foi válida, afinal, é mais um espaço para o mercado da moda em uma época do ano na qual as tendências do mundo fashion costumam ser menos exploradas em Salvador.

E ampliar o calendário de moda na capital baiana foi o propósito, como afirmou a gerente de marketing do Shopping Paralela, Maria Eduarda Baleeiro. Até o dia 4 de abril, além de exibições nas salas de cinema no shopping, acontecem também a exposição 'O figurino de Cao Albuquerque', preparada para os filmes 'Caramuru', 'Romance' e 'Auto da Compadecida', além da mostra 'Estilistas Homenageiam o Cinema', com 'looks' assinados por estilistas baianos.

"A intenção é mostrar mais que um desfile. É inovar. Salvador não tem um espaço outono-inverno e arriscamos nessa escolha porque sabemos que o público baiano gosta de estar na moda", disse Maria Eduarda.

A previsão é de que outra edição do evento traga as tendências primavera-verão. Para a estação atual, a styling e coordenadora do evento, Tininha Viana, lembra que a camiseta branca e um bom jeans clássico permanecem em alta. Sobre as estampas de bicho, que ainda serão exploradas neste outono-inverno, Tininha acredita que elas param por aqui e não seguem até a próxima alta estação. As cores fluor, tendência do verão passado, devem perder um pouco o espaço.

