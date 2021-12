Teatro Vila Velha faz campanha por recursos

Seja na educação, economia ou segurança, "crise" tem sido uma das palavras mais reverberadas dos últimos tempos. No que tange à cultura, a situação não é nada diferente. No impasse de contas acumuladas e orçamentos apertados, o veterano Teatro Vila Velha decidiu pelo comum dos períodos conturbados: pedir ajuda aos amigos.

A partir desta quarta-feira, 27, o espaço cultural lança uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Kickante, possibilitando que os diversos públicos do teatro - artistas, produtores e espectadores - doem quantias para auxiliar na administração do local.

O objetivo é arrecadar, em até dois meses, R$ 150 mil. Para isso, as doações podem variar entre R$ 30 e R$ 10 mil. "Nós entendemos principalmente que a grande recompensa é a pessoa saber que está participando. Acredito nessa capacidade do público", afirma Bianca Araújo, coordenadora geral do Vila.

"Essa campanha consiste em uma mobilização no sentido de levantar um fôlego para o teatro", explica. "Para que a gente possa continuar nossas atividades como sempre têm sido".

Fragilidade econômica

O dinheiro conquistado com a campanha já tem destino traçado: vai para as despesas administrativas. Em suma, pagar as contas. Mensalmente, o Vila recebe um apoio de R$ 55 mil da Secretária de Cultura, o suficiente para custear metade das despesas. O restante, no entanto, depende diretamente do lugar.

"É um momento difícil para todo mundo", explica Márcio Meirelles, diretor artístico do Teatro Vila Velha. Depois de um 2015 conturbado por conta da fragilidade econômica do Brasil, manter atualizadas as despesas do Vila foi se tornando quase inviável.

No entanto, o lançamento da campanha, que sustenta a premissa "O Vila está vivo e continua lutando", não quer dizer que o teatro esteja ameaçado de fechar as portas. "Já passamos por muitas crises, e vamos passar por essa também", diz Meirelles.

A ideia de utilizar a tendência das plataformas de financiamento coletivo em prol do teatro foi apresentada por Bianca Araújo, quando chegou ao posto de coordenadora geral do Teatro Vila Velha, em janeiro desse ano.

Os preparativos levaram cerca de 60 dias, e a ação recebeu apoio de atores como Lázaro Ramos e Vladimir Brichta. "A gente está muito empenhado em fazer essa campanha", afirma Bianca.

