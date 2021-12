Teatro: veja as principais peças em cartaz neste fim de semana

Os palcos baianos neste fim de semana trazem muitas peças em cartaz, para todos os gostos e públicos. Para os torcedores do Bahia e também, claro, os fãs de teatro e futebol, a peça A Voz do Campeão conta a trajetória do Esporte Clube Bahia através dos depoimentos de um torcedor apaixonado. O ator Narcival Rubens é o protagonista que vive as emoções de toda a torcida tricolor nos principais momentos da história do time, desde a fundação, em 1931, até os dias atuais.





No texto de Edvard Passos e João Alfredo Reis, o público irá conferir os momentos marcantes do Bahia, como a conquista do primeiro campeonato brasileiro, em 1959, e a rivalidade com o Esporte Clube Vitória, acirrada no período entre 1973 e 1979, quando o tricolor foi seguidamente campeão baiano; além da ascensão do time à série A



Narcival interpreta os personagens de uma família: Vô Bira, Pai Bira e o próprio Bira, este último, figura central da peça, por ser narrador e testemunha de boa parte dos acontecimentos mais relevantes de seu time do coração. O espetáculo conta ainda com vídeos e fotografias de acervos pessoais e oficiais do time. A trilha sonora traz músicas compostas e ou interpretadas por artistas-torcedores do time tricolor. Nela, há clássicos como “Campeão dos Campeões”, do compositor Zé Pretinho, e interpretações de Caetano Veloso e Novos Baianos.



A Voz do Campeão está em cartaz na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, às 20h, de sexta a domingo, até o dia 29/05.



Outra opção é o espetáculo Siricotico, uma comédia do balacobaco, que está em cartaz no Teatro Isba. Montado pela Cia Baiana de Patifaria, com direção de Fernanda Paquelet e texto de Vinnicius Morais e Lelo Filho, é a história de uma trupe de teatro, Os Tartufos, que tenta montar um novo espetáculo para reconquistar o sucesso com o público.





Namíbia, não! está em cartaz no Teatro Martim Gonçalves, na Escola de Teatro da UFBA, de 20 a 22 de maio, sexta, sábado e domingo, às 20h.



Confira na programação de Teatro do A TARDE Online outras montagens, como o espetáculo Seu Bomfim, em cartaz neste fim de semana no Teatro do Cuca, em Feira de Santana, e outras opções em toda a capital.

