Teatro Solar Boa Vista lança documentário nesta quinta-feira

O documentário 'Nossos Mortos tem Voz' será lançado nesta quinta-feira, 11, no Teatro Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas, em Salvador, como parte da celebração de 35 anos de fundação. O evento, que tem entrada gratuita, se inicia às 18h, na Sala Principal do Cine Teatro.

A narrativa do documentário, dirigido e roteirizado por Fernando de Sousa e Gabriel Barbosa, é construída a partir do depoimento das mães e familiares vítimas da violência na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

A obra busca resgatar a memória dessas vidas interrompidas, trazendo uma visão crítica sobre a atuação do estado por meio das polícias na região, sobretudo, no que diz respeito à violência contra jovens negros.

Segundo a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), o documentário está sendo exibido em festivais de cinema do Brasil e exterior, além de debates públicos, sessões de cineclube, universidades, escolas e praças públicas.

A exibição do documentário é parte do Julho+Solar, evento que celebra os 35 anos do Cine Teatro Solar Boa Vista com uma programação que reúne espetáculos de dança, música e teatro durante todo o mês de julho.

Este ano, o projeto homenageia o compositor, percussionista, artesão, educador e mestre de capoeira Moa do Katendê, morador do bairro do Engenho Velho de Brotas e morto em outubro do ano passado, se tornando símbolo de resistência e luta na Bahia e no Brasil.

