Teatro Sesi do Rio Vermelho reabre e anuncia festival

Inaugurado em 1997, o Teatro Sesi, do Rio Vermelho, abrigou ao longo de 17 anos uma vasta programação nas áreas de teatro, música, circo, poesia, contabilizando 400 apresentações por ano. Fechado em setembro do ano passado para reformas na infraestrutura do espaço, reabre para o público totalmente equipado.

Em coletiva para a imprensa, a gerente do Sesi Cultura, Angélica Ribeiro, informa que os investimentos feitos pelo próprio Sesi para o espaço somaram R$ 1,8 milhão.

A grande novidade na área artística é que o teatro sediará, de 1º a 14 de dezembro, o Que Onda!, festival internacional dedicado à cultura da infância e juventude, com uma vasta programação que inclui até teatro para bebês.



Reformas

Ângela informa que, além das reformas nas redes hidráulica, elétrica e sanitária, foram promovidas intervenções na infraestrutura do espaço, com o objetivo e proporcionar maior conforto aos usuários.

"O palco foi reformado, bem como a estrutura dos camarins. Eram 100 lugares. Hoje temos 96, mas totalmente requalificados e com acentos destinados a obesos. O teatro também foi adaptado às normas de acessibilidade, favorecendo o acesso de portadores de necessidades especiais", afirma.

Já a gerente do Teatro Sesi do Rio Vermelho, Rosa Villas-Boas, lembra que o espaço ganhou um sistema mais moderno de ar condicionado e que "foram criados dois acessos para o palco para facilitar o trabalho dos produtores. Foram instalados também um mezanino e sala multiuso. O espaço da Varanda do Sesi também foi mudado, ganhando isolamento acústico.

Love no palco

O teatro retoma sua pauta na programação cultural de Salvador, a partir de sábado, com o monólogo Love, com Cyria Coentro, direção de Jackson Costa - o solo foi apresentado apenas em curta temporada no Festival internacional de Artes Cênicas da Bahia - Fiac. Ficará em cartaz até o dia 21 de dezembro, sempre aos sábados e domingos, às 20 horas.

Jackson Costa, que na coletiva brindou os presentes com um poema erótico de Gregório de Mattos, afirmou que esta é a primeira direção sua em Salvador. "É um espetáculo que traz poemas de diversos autores, ideal para este espaço, que é olho no olho", diz, sem poupar elogios ao novo Sesi.

A peça No Pirex, que tem ingredientes surrealistas e direção de Eid Ribeiro, também integra a programação. Será apresentada nos dias 16 e 17 de dezembro, às 20 horas.

Já Tributo a Paco de Lucía, espetáculo de dança e música flamenca, direção de Sibele Lélis, será apresentada nod dias 18 e 19, no mesmo horário.

Espetáculos memoráveis

O Tetro Sesi funciona em um casarão do século 19, que já foi uma fábrica de bombons e de torrefação de café, além de unidades administrativas do Sesi.

Aberto em 1997, nos anos de efervescência do teatro baiano, abrigou Abismo de Rosa, direção de Fernando Guerreiro com Wagner Moura, que estreou no espaço.

Outra estreia importante foi Lábios que Beijei, de Paulo Henrique Alcântara, com os saudosos Nilda Spencer e Wilson Mello. É o único teatro da cidade que funciona, para o público, de segunda a segunda.

