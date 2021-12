Teatro Molière será reinaugurado no próximo sábado

O Teatro Molière, da Aliança Francesa, será reinaugurado no próximo sábado, 11, com a apresentação do espetáculo Trilogia Shirley, em cerimônia apenas para convidados.



Fechado para reforma por problemas de acessibilidade e umidade, o teatro recebeu recursos do Fundo de Cultura da Bahia (SecultBA) que viabilizaram, também, intervenções no sistema de iluminação, refrigeração e melhorias nos camarins, salas de ensaio e conferências.

