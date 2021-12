Teatro Jorge Amado tem programação especial de aniversário

O Teatro Jorge Amado está completando 15 anos no dia 9 de agosto. Para celebrar a data de inauguração, que contou com a presença do escritor Jorge Amado, o teatro preparou uma programação especial em agosto com shows e espetáculos.

No dia 9 de agosto, Alexandre Leão vai se apresentar com canções da MPB. Nos dias 15 e 16, a banda Mametto fará um tributo à Clara Nunes, com show especial com canções imortalizadas na voz da cantora e um bate-papo com o jornalista Vagner Fernandes, autor de "Clara Nunes - Guerreira da Utopia". Ainda no campo musical, o Quinteto de Sopros do Neojibá fará uma apresentação gratuita no dia 5.

Nos fins de semana, humoristas Luis Miranda e Renato Piaba apresentam 7 Conto e Renato Piaba é Show, respectivamente. Para a criançada, nos dias 4 e 5 de agosto, vai ser apresentado o musical "Bob Esponja Calça Quadrada" e, dias 25 e 26, "O Mágico de Oz".

Em 15 anos de existência, o Teatro Jorge Amado recebeu mais de 5000 apresentações e um público aproximado de 1.200.000 pessoas.

Confira abaixo a programação completa:

Teatro

Sete Contos com Luiz Miranda

Período: 04 de Agosto até 09 de setembro

Horário: Sábado às 20h e Domingo às 19h

Valor: 50,00 (Inteira) e 25,00 (Meia)

Renato Piaba é Show

Período: 03 de Agosto até 02 de setembro

Horário: Sexta e Sábado às 22h e Domingo às 21h

Valor: Sexta e Domingo: 40,00 (Inteira) e 20,00 (Meia)

Sábado: 50,00 (Inteira) e 25,00 (Meia)

Bob Esponja Calça Quadrada

Data: Sábado e Domingo - 04 e 05 de Agosto

Horário: 11h e 16h

Valor: 50,00 (Inteira) e 25,00 (Meia)

Magico de Oz

Data: 25 e 26 de Agosto

Horário: 16h

Valor: 50,00 (Inteira) e 25, 00 (Meia)

Antes que o mundo acabe- Stand up com Miguel Vieira

Período: Até 31 de agosto

Data: Sextas-feiras às 20:30

Valor: 40,00 (Inteira) e 20,00 (Meia)

Música

Show de Alexandre Leão e Convidados

Data: 09 de Agosto

Horário: 21h

Valor: 10,00 (Inteira) e 5,00 (Meia)

Tributo a Clara Nunes

Data: 15 e 16 Agosto

Horário: 21h

Valor: 50,00 (Inteira) e 25,00 (Meia)

Quinteto de Sopros do Projeto NEOJIBA.

Data: 06 de Agosto

Horário: 20h

Entrada Gratuita

Dança

Balé do Teatro Castro Alves - Ou Isso...

Data: 07 de Agosto

Horário: 20h

Entrada Gratuita

