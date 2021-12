Teatro Gregório de Mattos volta à cena em março

Após cinco anos fechado, o Teatro Gregório de Mattos (TGM), na Praça Castro Alves, vai voltar a funcionar. A expectativa, segundo Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos, é que o espaço seja reaberto em março do ano que vem. Após firmar o termo de adoção da casa de espetáculos, nesta segunda-feira, o Itaú passará a tocar as obras de recuperação, que incluem a instalação de equipamentos de luz e som, além do mobiliário. O TGM manterá seu projeto original, com a casa de espetáculos de 300 lugares no andar de cima e a galeria de arte no térreo. O banco, que já administra o complexo de cinemas, vai fazer um reordenamento no entorno do prédio. O bar do cinema, por exemplo, será aberto para a rua enquanto a área destinada ao estacionamento sofrerá uma redução para abrigar um espaço cultural na área externa.

Sem teto

A Pink Elephant, que deveria ter sido aberta em julho passado, no Pestana, continua sem teto. Com a desistência do hotel de abrigar a casa noturna, os empresários continuam em busca de um novo espaço

Overdose

As redes sociais têm sido a plataforma preferida dos baianos que buscam a fama sem qualquer custo. Nos últimos tempos, tem crescido o número de personagens locais que se utilizam do democrático espaço virtual para mostrar ao "mundo" seus últimos feitos. Vale postar fotos e mais fotos dos pratos que consomem, dos brindes que fazem e, claro, dos looks do dia. Questão de estilo!

Estreia na Fonte

O Bahia Moda Design 2013, que acontece nos dias 25 e 26 de setembro, na Arena Fonte Nova, vai mostrar a primeira coleção do estilista Gefferson Vila Nova, vencedor do Concurso Novos Talentos do Barra. Tininha Viana foi abraçar o estreante no lançamento, quinta, no Pereira

Beleza barata

O Spa Week, que movimentou diversos centros de estética em abril, está de volta. O evento, que oferece tratamentos de beleza e estética com descontos, acontece entre os dias 21 de setembro a 5 de outubro

Design nacional

Os irmãos Pedro Pires e Edgar Portela abrirão até o final deste mês, na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, mais uma unidade da Baú Baú. A loja, que vai focar em móveis de design nacional, vai se chamar Baú Baú + e terá projeto assinado por Davi Bastos

É d'Oxóssi

Não foi só o título de imortal da Academia de Letras que Mãe Stella ganhou na noite de quinta-feira, 12. O artista plástico Tati Moreno presenteou a ialorixá com uma escultura de Oxóssi, de quatro metros de altura. A obra, assinada por ele, foi instalada no terreiro Ilê Axé Opô Afonjá

Prospecção

O mercado publicitário paulistano atendeu o chamado de Licia Fabio e Joyce Pascowitch, na quinta-feira, no Pobre Juan do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A dupla apresentou ao trade o projeto do camarote que foi de Daniela Mercury para o Carnaval 2014

