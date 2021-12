Teatro Gregório de Mattos vai resgatar filosofia de Lina

"Lina Bo Bardi foi uma mulher incrível, uma mulher à frente de seu tempo, além de uma grande artista", afirmou o diretor teatral e presidente da Fundação Gregório de Mattos Fernando Guerreiro. Ele garante que resgatará a filosofia de Lina para o Teatro Gregório de Mattos (o projeto arquitetônico é dela), fechado desde 2008 e que será reaberto no final de fevereiro ou março de 2015, totalmente reformado.

E o que isto significa? "Significa que o teatro será um espaço multiuso. A minha ideia é de que o local seja um centro de estudos para musicais", diz, acrescentando que estão terminando as obras da estrutura física do teatro, que chegou a ser invadido por usuários de crack. Dentro do projeto de revitalização do espaço originalmente idealizado pela arquiteta Lina Bo Bardi, será contemplado, além da infraestrutura e as instalações elétricas, o som.

Fernando informa que o projeto, parceria da Fundação Gregório de Mattos e Itaú, tem custo de R$ 1 milhão. O acordo prevê também a recuperação da área localizada no seu entorno.

Histórico

O Teatro Gregório de Matos foi criado no espaço do antigo Cabaré Tabaris, que teve seu auge entre as décadas de 50 e 60, na Praça Castro Alves, Centro. O prédio abriga atualmente o teatro e um complexo com salas de cinema, o Espaço Cultural Glauber Rocha, tributo ao cineasta baiano.

Em 1979 o teatro foi reinaugurado, mas com um andar. O novo formato só aparece em 1988, com o projeto de Lina Bo Bardi já com dois andares, um andar térreo para exposições e o outro para exibição de peças de teatro. O projeto oferecia ao espectador a possibilidade de participação no espetáculo, já que o formato é de uma arena.

