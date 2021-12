Teatro Gregório de Mattos recebe 'Encontro Periférico de Artes'

Um encontro que reúne diversas linguagens artísticas vai animar o palco do Teatro Gregório de Mattos, em outubro. A terceira edição do Encontro Periférico de Artes – EPA vai reunir dança, oficinas, debates, exposições, performances, literatura e audiovisual em um só lugar, a partir do dia 2, com programação gratuita.

Na abertura, um dos mais tradicionais blocos afro de Salvador, o Malê Debalê, se apresentará, a partir de 19h.

Um dos momentos mais esperados do evento é a Batalha do Pagode, que ocorre no dia 6, às 14h. Irão competir 24 participantes selecionados. As incrições para a batalha acontecem até o dia 27 de setembro, pela internet.

O EPA tem como objetivo a valorização e a difusão de manifestações da arte negra e da periferia.

