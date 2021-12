Teatro Gregório de Mattos reabre nesta quinta

O poeta barroco brasileiro Gregório de Matos Guerra (1636 - 1696), o Boca do Inferno, tinha um espírito crítico e desaforado. Ele cultivou a poesia lírica, religiosa, erótica e satírica e, durante sua existência, não poupou governo, nobres e nem mesmo o clero.

A irreverência do poeta, que tinha prazer na experimentação da linguagem, deve nortear a nova filosofia do Teatro Gregório de Mattos, que após sete anos fechado para reformas nas instalações físicas será reinaugurado nesta-quinta feira totalmente reequipado



"Gregório foi um homem de vanguarda, irreverente. E este clima é que queremos para o teatro, que será um espaço de variadas experimentações, voltado preferencialmente para os musicais", afirmou o presidente da Fundação Gregório de Mattos, o diretor teatral Fernando Guerreiro.



Ele informa que o custo da reforma, parceria entre prefeitura e Banco Itaú, ficou em R$ 2,5 milhões. As reformas incluíram telhado, redes hidráulica e elétrica, colocação de aparelhos de ar condicionado e pintura, além de recuperação de sanitários e do sistema de iluminação especial do teto, entre outras. Até a base do teatro foi revista.

Programação

Na abertura, quinta, 11, às 19 horas, o ator Jackson Costa, caracterizado de Gregório de Mattos, será um mestre de cerimônia. Ele receberá os presentes. Está programado um happening, manifestação artística em que não há separação entre o público e o espetáculo, para celebrar a data.



No local, o público poderá apreciar a exposição Amar a Lina, do artista plástico Joãozito. A mostra é uma homenagem à arquiteta italiana Lina Bo Bardi, que também fez intervenção no espaço e foi uma defensora da cultura regional. Bonecas de pano, fifós, carrinho de madeira e a réplica de uma árvore de papel são alguns dos destaques da mostra artística.



O musical "Eu Te Amo Mesmo Assim" , inspirado na obra "A Arte de Amar", de Ovídio, leva ao palco os atores Laila Garin e Osvaldo Mil. Será representado somente nesta sexta e sábado, às 19 horas.



"É a primeira vez que o espetáculo, criado há cerca de cinco anos e que celebra o amor, será apresentado em Salvador", informa Osvaldo Mil. Segundo ele, estão incluídas canções de Chico Buarque, José Augusto, Milton Nascimento, Roberto Carlos e Vinícius de Moraes.

Cassino Tabaris

O espaço cênico tem história. Inaugurado em 1935 como o antológico Cassino Tabaris, foi um dos pontos de encontro mais famosos de Salvador. Abrigou artistas, intelectuais, gente da sociedade baiana, ricos coronéis do cacau e jogadores contumazes, que vinham até do interior do Estado se "perder" no jogo das roletas.

Nos anos 50, como Tabaris Night Clube, esteve no seu apogeu. O bolero absorvia a preferência dos frequentadores e até o cantor AgnaldoTimotéo se apresentou no local em início de carreira.



No inicio dos anos 60, o espaço foi transformado na Boite Tabaris, onde não faltaram shows de strip-tease e apresentação de travestis. Em 1968, quando 0 Brasil viveu o período mais negro da ditadura militar, o Tabaris deixou de funcionar e a boemia ficou em depressão, pois acabava de morrer o maior cabaré de todos os tempos da Bahia.



Lina Bo Bardi

Em 1979 o teatro foi reinaugurado, mas com um andar somente. O novo formato só aparece em 1988, com o projeto de Lina Bo Bardi, já com dois andares - um andar térreo para exposições e o outro para exibição de peças de teatro



Com formato de arena, o projeto oferecia ao espectador a possibilidade de participação no espetáculo. "Todo o projeto de Lina Bo Bardi estava descaracterizado e a nossa ideia foi preservar o projeto dela", frisou Guerreiro



"O maior desafio desta reforma foi a questão dos prazos nos serviços públicos", acrescentou o diretor, que subiu ao palco do Teatro Gregório de Matos como ator em 1979 pela primeira e única vez. Ele escreveu e atuou na peça Tudo Azul no Hemisfério Sul.

