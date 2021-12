Teatro de animação leva ao palco fábula poética sobre afeto

O encontro entre uma menina que tem sede do conhecimento do mundo e quer entender o que é a poesia, e uma velha senhora, que carrega uma biblioteca em suas malas, resulta em uma situação inusitada.

É que a velha retira do livro histórias de pessoas que viajavam para a lua no tempo em que esta ficava tão perto da Terra que se podia alcançá-la por uma escada portátil. Neste universo onde não faltam bonecos representando pessoas, uma sereia e até peixe, é contada uma história de amor.

Este é o enredo do espetáculo Protocolo Lunar, que foi indicada ao prêmio Braskem nas categorias espetáculo infantojuvenil de 2012 e angariou o Prêmio Especial pela iluminação (Pedro Dultra), que estreia hoje, às 20h. A peça agora retorna ao Teatro Martim Gonçalves, dentro do Projeto Prata da Casa, da Escola de Teatro da Ufba, que completa 60 anos.

Os Imaginários

A montagem, direção, cenário e figurino de Sonia Rangel, é o terceiro espetáculo do grupo Os Imaginários, que, de acordo, com Rangel, "pesquisa estratégias cênicas com atores, nas interfaces com teatro de imagem, de objetos e de animação."

O elenco traz os atores /pesquisadores Adiel Alves, Claudio dos Anjos, Elisa Reichmann, Flora Rocha, Ricardo Stewart, Ruth Marinho, Verra Pessoa, Yarasarrath Lyra e Sônia Rangel, que representa a velha senhora. O ator Harildo Déda tem participação em "off" através de poema gravado. Os músicos Thales Branche (violão) e Zé de Rocha (acordeon) tem particpação especial no espetáculo.

