Teatro celebra 18 anos com projetos de artes e música

Em 18 anos de atividade, o Teatro Jorge Amado se transformou em um dos redutos culturais no bairro da Pituba. Para marcar a "maioridade", a casa lança este mês uma programação que dinamiza as atividades, envolvendo linguagens como artes visuais e música.

Nesta quinta-feira, 13, às 19 horas, será aberto o projeto ExpoJorge, que vai apresentar no espaço Calazans Neto, no foyer do teatro, mostras de artistas locais. A primeira exposição é inspirada na obra de Ariano Suassuna e tem curadoria do fotógrafo Mario Edson.

Duas mostras já estão confirmadas para setembro e novembro, respectivamente: Mokàn - Orisaísmo e o Espaço Sagrado do Orisá e Paciência: Personagens da Festa, em novembro.

Para completar a programação, a produção do teatro abriu inscrições (por meio do e-mail teatrojorgeamado@teatrojorgeamado.com.br) para artistas interessados em expor trabalhos como esculturas, quadros, artigos religiosos, artes manuais e fazer lançamento de livros.

"Queremos criar um circuito alternativo para o teatro, trazer o público que tem trabalhos belíssimos, mas não tem onde expor suas obras", explica Nell Araújo, gestor e diretor artístico do Jorge Amado.

No dia 26 de agosto, a banda Mametto dá o ponta pé inicial de outro projeto da casa, o Circuito Jorge Amado de Música. A proposta é oferecer uma opção de lazer às quartas-feiras, com shows em formato intimista.

Incertezas

Nos últimos anos, por diversas vezes o futuro do Teatro Jorge Amado foi colocado em xeque, com possibilidade do prédio onde funciona ir a leilão.

Em fevereiro deste ano, o imbróglio com o Desenbahia - proprietário do imóvel por conta de uma dívida do extinto curso de inglês UEC - foi resolvido, a partir da compra do prédio pela Secretaria da Administração da Bahia (Saeb), por R$ 12,7 milhões.

No entanto, as incertezas sobre a manutenção, a gestão e a sustentabilidade do teatro continuam. As negociações da Secretaria de Cultura para que a Caixa Cultural fosse instalada no local não avançaram e o órgão busca outra saída.

"Estamos construindo um novo formato de ocupação, estudando se será melhor fazer licitação ou regime de comodato. A meta é que até o final do ano isto esteja instituído. Enquanto isso, o teatro está funcionando", afirmou Fernanda Tourinho, ex-diretora do TJA e atualmente na direção da Fundação Cultural do Estado (Funceb).

