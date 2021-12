Teatro Castro Alves recebe a turnê internacional 'Night Garden'

Em apresentação única, a companhia italiana Evolution Dance Theater chega à Bahia no dia 31 de outubro com o espetáculo 'Night Garden', no Teatro Castro Alves. O grupo, que completa 10 anos neste ano, volta ao Brasil com a turnê por seis cidades.

O espetáculo transporta o público para um reino mágico, onde se descobre o que acontece sob o luar, quando o mundo está "sonhando". De noite, no jardim, criaturas bioluminescentes brincam em um mundo novo e brilhante, onde as sombras têm cor, a paisagem é pintada com luz e as leis da natureza são transformadas em uma brilhante, fascinante e surrealista realidade. A apresentação é repleta de muita dança, acrobacia, e efeitos especiais.

A turnê foi idealizada pelo artista americano Anthony Heinl. Formado em ciências químicas e tecnologia, ele inova com a combinação dos elementos e com novos materiais. Sua grande força é o conhecimento de um vocabulário artístico mais amplo que não se limita apenas a dançar, mas estende-se a outras formas de arte, como ilusionismo e o uso surpreendente de luzes e efeitos especiais ao vivo.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro, nos SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista e através do site do Ingresso Rápido.

adblock ativo