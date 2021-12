Teatro baiano perde Clodoaldo Lôbo

Morreu nesta sexta-feira, 15, às 4h45, em casa, o jornalista e crítico Clodoaldo Lôbo. O sepultamento foi às 16 horas, no Cemitério Bosque da Paz.

Querido por atores, diretores e produtores das artes cênicas baianas, Clodoaldo foi homenageado em 2013 na cerimônia do 20º Prêmio Braskem de Teatro pelo seu trabalho de crítica teatral, quando foi lançado o livro "Memória de uma Crítica Encantada", organizado pela jornalista Nadja Miranda.

Os textos que integram o livro foram originalmente publicados em A TARDE e no Guia do Ócio (Companhia de Comunicação).

Clodoaldo foi funcionário do Jornal A TARDE, onde colaborou com os as edições dos cadernos 2+ e Cultural.

Nota de pesar

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia emitiu uma nota de pesar lamentando a morte de Clodoaldo:

"A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) e suas unidades vinculadas - Fundação Cultural do Estado da Bahia, Fundação Pedro Calmon e Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - lamentam a morte do jornalista e crítico teatral Clodoaldo Lobo, na madrugada desta sexta-feira (15), em casa. A SecultBA transmite o seu pesar aos familiares e amigos".

