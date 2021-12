Teatro Alberto Martins oferece vagas para cursos gratuitos

O Teatro Alberto Martins, localizado em Camaçari, na Região Metopolitina de Salavdor (RMS), oferece 1.255 vagas para seis cursos gratuitos. As matrículas acontecem até o dia 25 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, em um espaço na avenida Urbano Central.

Os cursos disponibilizados são: filarmônica 28 de setembro, dança de salão, aula de zumba, modelo, karatê shotokan e teatro. As aulas estão marcadas para começar no dia 12 de março, com exceção da zumba, que ocorre um dia antes (11).

No momento da inscrição, os interessados devem apresentar os documentos originais de identidade, CPF, comprovante de residência do município e atestado de escolaridade, se possuir.

Caso seja menor de 18 anos, é preciso estar acompanhado dos pais ou responsável legal, que também devem levar carteira de identidade e CPF. Mais informações no número (71) 3644-2626.

