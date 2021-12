TCA venderá ingressos pela internet a partir de agosto

A partir de agosto, o público poderá comprar bilhetes para assistir às apresentações do Teatro Castro Alves (TCA) pela internet. A diretora artística da casa de espetáculos, Rose Lima, disse que é antigo o desejo de implantar uma bilheteria online.



O serviço será feito pelo site CompreIngressos (www.compreingressos.com), que vai disponibilizar a opção de compra pelo call center. Segundo um dos sócios do site, Marwan Nicolas Assad, os clientes poderão adquirir os ingressos por meio de cartões de débito e crédito.



Conforme Marwan Nicolas Assad, uma taxa de 15% do valor do bilhete será cobrado ao cliente pelos serviços. O comprador poderá imprimir o ingresso em casa e, ao chegar ao teatro, terá de passá-lo por um leitor ótico que irá liberar a sua entrada.



Limites



A supervisora do Ballet Rosana Abubakir, Maria Luiza Abubakir, achou a novidade fantástica. "Esta medida irá simplificar a compra de ingressos para a população", disse. A escola de dança utiliza o teatro para apresentações todo o ano.



Assad também falou sobre as medidas adotadas para dificultar a atuação de cambistas. Segundo ele, o cliente terá a compra de bilhetes limitada pelo número do CPF, os ingressos serão nominais e o sistema controlará as compras feitas pelo mesmo IP - identificador de um dispositivo, como o computador.

