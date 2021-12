TCA vai vender apenas 40% de ingressos para meia-entrada

O Teatro Castro Alves (TCA) anunciou nesta quinta-feira, 20, que agora passa a utilizar os termos da chamada "Lei da Meia-entrada" na venda de seus ingressos. Ou seja, apenas 40% das entradas disponíveis para cada evento serão reservadas para os contemplados com o benefício.

De acordo com a Lei Federal nº 12.933/2013 o benefício do pagamento de meia-entrada é concedido apenas para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos artístico-culturais e esportivos.

