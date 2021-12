O Teatro Castro Alves (TCA) poderá ser tombado como patrimônio cultural do Brasil. A iniciativa estará em pauta na 74ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural na quarta-feira, 27, assim como o tombamento do Terreiro de Candomblé Ile Axé Oxumaré.

Desde que foi inaugurado, o TCA é palco de grandes acontecimentos culturais cênicos, teatrais, musicais e de dança, tendo recebido em seu palco grandes nomes do cenário artístico como Montserrat Caballé, os Balés Bolshói e Kirov, Maria Bethânia, Ney Matogrosso e Raul Seixas, entre outros. Ele também é conhecido por sua premiada arquitetura - tendo recebido menção honrosa, pelo seu projeto, na 1ª Bienal de Artes Plásticas de Teatro em São Paulo.

O Terreiro de Candomblé Ile Axé Oxumaré é um dos mais antigos centros da cultura afro-brasileira da Bahia e já é reconhecido como Território Cultural Afro-Brasileiro. A Casa teve sua origem no início do século XIX, fazendo parte da resistência de africanos escravizados que não abandonaram sua cultura e fé.

A reunião terá presença da Ministra da Cultura, Marta Suplicy, e da presidenta do IPHAN, Jurema Machado, que também preside o Conselho Consultivo e acontecerá em Brasília.

