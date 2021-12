TCA encerra 2020 com produção com Caetano Veloso, OSBA, BTCA e Beethoven

O Teatro Castro Alves (TCA) fecha o ano de 2020 com o lançamento de “Abraço no Tempo”, vídeo que conclui sua temporada anual, desta vez vivida sob os impactos da pandemia da Covid-19. A produção foi lançada nesta quinta-feira, 31, e já está no canal do YouTube do TCA.

Os seus dois corpos artísticos – o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) e a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) – juntam-se a Caetano Veloso, convidado especial, e o imortal Ludwig van Beethoven, homenageado pelos 250 anos de seu nascimento, estabelecendo um diálogo entre o popular e o erudito.

O filme foi gravado nos palcos e espaços do Complexo do TCA e tem em sua arquitetura única uma metáfora sobre as proporções da relação do homem com o tempo.

Esta entrega de encerramento é consequência de uma jornada desafiadora, em que o TCA foi capaz de, mais uma vez, se reinventar e realizar uma série de ações digitais que mobilizaram mais de 150 mil pessoas nos últimos nove meses, promovendo arte e cultura também como expressões de humanidade, ânimo, respeito e resistência.

