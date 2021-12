TCA é tombado como patrimônio cultural do Brasil

O Teatro Castro Alves foi tombado como patrimônio cultural do Brasil nesta quarta-feira, 27, na 74ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. O Terreiro de Candomblé Ilê Axé Oxumaré também foi tombado.

Fundado em 4 de março de 1967, o TCA já recebeu nomes como Raul Seixas e Marcelo Nova,Gilberto Gil, Chico Buarque, João Gilberto, Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Flávio Venturini, Paulo Autran, Montserrat Caballé, Mikhail Baryshnikov, os Balés Bolshói e Kirov, o maestro Zubin Metha e a Filarmônica de Israel.

O Terreiro de Candomblé Ile Axé Oxumaré é um dos mais antigos centros da cultura afro-brasileira da Bahia e já é reconhecido como Território Cultural Afro-Brasileiro. A Casa teve sua origem no início do século XIX, fazendo parte da resistência de africanos escravizados que não abandonaram sua cultura e fé.

Localizado na Avenida Vasco da Gama, nº 343, Federação, O Ile Axé é o sétimo terreiro de candomblé protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Os terreiros já tombados são Casa Branca, Ilê Axé Opô Afonjá, Gantois, Alaketu e Bate-folha, na Bahia em Salvador, e a Casa das Minas Jejê, em São Luís (MA).

adblock ativo