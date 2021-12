TCA comemora 50 anos de reconstrução com show na Concha Acústica

O Teatro Castro Alves, importante complexo cultural de Salvador, comemora 50 anos de reconstrução com programação festiva. Patrimônio nacional (desde 2014 é tombado pelo Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan), é referência inclusive internacionalmente.

Vale lembrar que a casa de espetáculos, que teve projeto de construção concluído em junho de 1958 com inauguração prevista para 14 de julho deste mesmo ano, foi destruído por um incêndio, na madrugada chuvosa de 9 de julho de 1958, cinco dias antes da sua abertura oficial.

Reinaugurado no dia 4 de março de 1967 pelo governador Lomanto Júnior, o Teatro Castro Alves, a partir daí, ficou reconhecido tanto pela arquitetura vanguardista quanto pelo seu perfil de complexo cultural (Sala Principal, Sala do Coro, Concha Acústica, Foyer, Centro Técnico, Vão Livre, Jardim Suspenso e o Café Teatro) e pelos equipamentos de última geração.

E mais: tanto pelos seu corpos estáveis (Orquestra Sinfônica da Bahia – Osba e Balé Teatro Castro Alves – BTCA) , quanto pelos seus múltiplos projetos, a exemplo do Domingo no TCA e Núcleo do TCA (atualmente descontinuado, revelador de muitos talentos artísticos).

Programação festiva

Neste sábado, 4, a programação festiva, que acontece na Concha Acústica, traz o BTCA e a Osba, que se juntam a Gilberto Gil, Filhos de Gandhy, Saulo, Baby do Brasil, Jackson Costa e Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia), corpo residente do TCA, em um grande encontro.

A apresentação do cinquentenário começa às 18h30, com exibição do vídeo Kick On Taish To?, do Balé Teatro Castro Alves. O vídeo é um stop-motion, realizado em locações na Concha Acústica (ainda em obras), na Sala Principal e em todos os outros espaços do Teatro Castro Alves.

Moacyr Gramacho, diretor do Teatro Castro Alves, chama atenção para o lançamento da Plataforma Comemorativa do Cinquentenário TCA. “Trata-se de um projeto work in progress que será alimentado de maneira continuada ao longo dos próximos meses. O conteúdo gerado na plataforma dará origem a um livro em formato digital”, informa. Nas ações comemorativas está programado, também, o lançamento do selo TCA 50.

Às 19h, será a vez do espetáculo musical comandado pela Orquestra Sinfônica da Bahia – Osba ao lado dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia – Neojiba e dos convidados especiais: Gilberto Gil, Filhos de Gandhy, Baby do Brasil, Saulo, além de uma performance de Jackson Costa.

Diferencial

Mas o que diferencia o TCA de outros teatros? Rose Lima, diretora artística do espaço, destaca: “O TCA é um grande equipamento público para a cidade, é um complexo cultural que é palco de vários projetos”.

Já Moacyr Gramacho diz que nenhum outro teatro do país abriga uma Sala Principal, Concha Acústica, uma Sala do Coro para projetos experimentais, salas de ensaio e um centro técnico, que serve à cidade e é espaço para formação de profissionais.

Os dois falam da publicização da Osba, que continuará no Estada mas passará a ser gerida por uma organização social. Eles contam que a ideia este ano é de captar recursos para a Sala do Coro e, no próximo ano, para a Sala Principal do TCA.

“O governador falou que está preparando a licitação da Sala do Coro”, afirmou Rose Lima. Ela diz também quem apesar do contigenciamento de recursos, “não se pode, de maneira nenhuma, cruzar os braços”.

Serviço

O quê: Show 50 anos TCA

Quando: Sábado, às 18h30

Onde: Concha Acústica do TCA / Ladeira da Fonte, Campo Grande

Entrada: R$ 20 / R$ 10

