Tays Reis tem conquistado a Bahia à frente da Vingadora

A menina de Itabuna que começou a cantar na igreja aos 13 anos não imaginava que aos 21 seria conhecida em toda a Bahia como Vingadora. "Desviei da igreja só pra fazer minha festa de 15 anos, porque minha mãe não queria. Depois fiz seis meses de aula de violão e vocal. Aí comecei a participar de festivais de música e cantar freelancer em uma banda de forró", conta Tays Reis, vocalista da Banda Vingadora, criada no final de 2014.

"A Minha Mãe Deixa "e "Paredão Metralhadora", composições que Tays assina com parceiros, têm tudo para estar entre as mais tocadas no Carnaval e já entraram no repertório de artistas como Ivete Sangalo, Simone e Simaria, Alinne Rosa e Babado Novo, com as quais ela também fez participações em shows.

Em apenas 20 dias, o clipe oficial de Paredão Metralhadora alcançou um milhão de visualizações no YouTube. A produção audiovisual que custou R$ 200 mil e levou 17 horas de gravação foi inspirada no filme "Mad Max: Estrada da Fúria".

O vídeo coloca em cena a cantora como uma guerreira sensual que trava uma batalha musical contra um grupo liderado pelo violinista Dan Rodrigues, outro integrante da banda. "A mulher tem sempre que ganhar, não tem jeito", defende Tays Reis, com bom humor, incorporando a personagem.

O protagonismo feminino é uma das marcas da Vingadora na arrochadeira, combinação do romantismo do arrocha com a quebradeira de letras de duplo sentido e coreografias simples do pagode baiano. Até então o estilo era dominado pela atuação de homens como Neto LX (aquele do hit Gordinho Gostoso), Gasparzinho (Vai no Cavalinho) e O Rei da Cacimbinha (Muriçoca).

"Nossas músicas vendem o sensual da mulher. Eu gosto de ser sensual no palco, usar roupas ousadas. Isso incentiva as mulheres a terem uma autoestima melhor e tem tudo a ver comigo", diz a cantora, sem timidez. Nos shows, ela mostra isso na performance de Escravo do Prazer, outra de suas composições, na qual chama um homem da plateia e faz brincadeiras. "A mulher tem que ser poderosa em todos os sentidos, inclusive no sexo, tem que dominar mesmo".

Verena Paranhos Tays Reis tem conquistado a Bahia à frente da Vingadora

Tendo a maior parte do público formado por mulheres, Tays também diz se engajar na luta pela igualdade de direitos. "A mulher tem que alcançar os mesmos objetivos e lugares dos homens sim. Na música, quando a banda surgiu, também sofri preconceito por dizerem que a arrochadeira não era para mulheres, os homens faziam muitas piadinhas. Foi difícil".

Além de um repertório formado por 60% de músicas próprias com refrões que pegam de jeito, o violino é outro aspecto pelo qual a Banda Vingadora vem se diferenciando na arrochadeira. "Queríamos algo diferente, que desse identidade, que as pessoas pudessem entender na hora que ali era a Vingadora. O violino sola em todas as autorais. Daí surgiu o bordão o 'violino do poder'", conta a cantora, que deixou a faculdade de jornalismo no segundo semestre para se dedicar integralmente à música.

Para Aldo Rebouças, empresário da banda, outro trunfo é a apresentação e a interação no palco. "Tays o tempo todo interage com guitarra, violino, percussão", explica.

Rápida ascensão

No São João, oito meses depois do primeiro show, a Banda Vingadora já estava fazendo sucesso nas festas e paredões de som pelo interior da Bahia, depois de ter lançado um CD com 12 faixas e um EP com quatro. Vídeos na internet de participações em shows de artista como Ivete Sangalo e clipes mais simples também ajudaram a espalhar as músicas do grupo.

Daí faltava pouco para também estourar na capital. No segundo semestre, todos os shows que a banda fez em Salvador tiveram ingressos esgotados. Duas apresentações já estão confirmadas este mês na Select (Pituba), nos dias 15 e 22.

"É muito trabalho, planejamento, horas em estúdio. Minha casa tem sido o ônibus da banda, só paro em Itabuna um dia na semana. Depois que a gente chegou na capital, a intenção é se expandir para outros estados", revela Tays, que tem tatuado no antebraço a frase tirada da internet "Ela acreditou que podia e então ela fez".

No Carnaval, o grupo se apresenta três dias em camarotes de Salvador e faz shows pelo interior da Bahia e em Minas Gerais. A projeção tão rápida quanto uma metralhadora já rendeu contrato com festas consagradas da capital, convites para participações em programas de TV nacionais e negociação com uma gravadora.

Aldo Rebouças credita o sucesso da Vingadora ao planejamento e estudo que antecederam o projeto. "Observamos como o mercado estava se comportando, o que a gente precisava mostrar de novidade, fazer com que existisse realmente um show no palco, repertório. Tudo isso foi fundamental para definir a linha que a gente ia usar para agradar, sempre evidenciando a força da mulher".

