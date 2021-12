Tayrone inova em novo álbum

Com centenas de canções que consagraram sua trajetória de 12 anos, Tayrone lança oficialmente seu novo álbum, com 16 faixas recheadas de puro romance, nesta sexta-feira, 16, às 22h, em show no Armazém Hall.

Além de hits que já estão na boca da galera, como “Bipolar” e “Homem chora sim”, o cantor revela que o CD chega ao mercado com uma pitada especial. “Preparamos um material bem diferente, que atinja diversos públicos. Temos a boa sofrência do arrocha do Nordeste mais a agitação do sertanejo do sul”, adianta.

Apesar de cantar desde os 16 anos, o cantor confessa que subir ao palco sempre lhe dá um friozinho na barriga. “Estou ansioso e espero todo o público apaixonado para curtir o show”, diz.

Para agradar a galera Tayrone dividiu sua apresentação em dois momentos: o das baladas - com “Chantagem emocional” e “Homem chora sim” - e o dos sucessos que o consagraram , que inclui “Volte amor” e a regravação “Entrada proibida”, mais conhecida como “Alô Porteiro”.

Noite surpreendente

Recém-lançado o CD já é um estouro nas plataformas digitais. Prova disso é a marca de 182 mil downloads no site “Sua Música”. É essa aprovação que Tayrone pretende ver no lançamento oficial do álbum. “Será uma noite pra ficar na história, em clima de paixão e romance. Tenho certeza que o momento vai ser surpreendente”, avisa.

