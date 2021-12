Taylor Swift virá ao Brasil em setembro

Eleita Mulher do Ano pela revista "Billboard" e vencedora de seis Grammy - a mais jovem artista a receber a premiação pelo Álbum do Ano -, Taylor Swift, de 22 anos, virá pela primeira vez ao Brasil para uma visita promocional no Rio de Janeiro, de 12 a 14 de setembro.

A cantora pop country, que já vendeu mais de 22 milhões de discos em todo o mundo, tem mais de 33 milhões de fãs no Facebook (mais de meio milhão só no Brasil) e se prepara para lançar seu novo CD: "Red", previsto para outubro. A agenda de Taylor no Brasil inclui participações em programas de TV e um show promocional sem venda de ingressos para mídia, fãs e convidados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

