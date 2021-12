Tattoo Show reúne artistas da tatuagem em Salvador

Neste sábado, 1º, acontece a 4ª edição do Tattoo Show no Studio de Arte, no Rio Vermelho. O evento reúne em Salvador profissionais da tatuagem com experiência no Brasil e no exterior, promovendo um dia inteiro de atividades.

A programação será aberta com uma exposição de trabalhos artísticos dos tatuadores. Tatuagens serão feitas no local do evento por artistas convidados, a um preço único (R$ 200). Todas as imagens deverão ter o mesmo tema, asas, cujos desenhos serão levados prontos ou idealizados pelos artistas que participam do evento.

O Tattoo Show é idealizado pelos baianos Isaac Tocinho, Aurélio Batata e Esquerda Tatoo. A expectativa é de que o evento mantenha o sucesso dos anos anteriores.

