Tatau participa de ensaio do Bloco Muzenza

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música



O cantor Tatau, ex-vocalista da banda Araketu, é o convidado do ensaio do Bloco Muzenza desta quinta-feira, 3, no Largo Quincas Berro d'Água, no Centro Histórico da capital baiana. A festa está programada para começar a partir das 21 horas. Os ingressos custam R$ 10,00 (meia) e devem ser adquiridos no local.

adblock ativo