Targino Gondim recebe Léo Macedo em show nesta sexta-feira

O pernambucano Targino Gondim receberá Léo Macedo, vocalista da banda Estakazero, nesta sexta-feira, 1º, a partir das 22 horas, no Coliseu do Forró, na Praia de Patamares. O show de abertura ficará por conta da banda Forró LPM e do DJ Malaka. Os ingressos custam R$ 15 (mulher) e R$ 20 (homem) e devem ser adquiridos no local.

Na sua apresentação, Targino Gondim mostrará as novidades do seu mais novo trabalho, o CD ¿Canções de Luiz¿ ¿ em homenagem aos 20 anos sem o rei do Baião - e o DVD ¿Simplesmente Assim¿.

| Serviço |

Targino Gondim no Coliseu do Forró

Onde: Coliseu do Forró - Praia de Patamares

Quando: 01 de abril (sexta-feira), partir das 22 horas

Quanto: R$ 15 (mulher) e R$ 20 (homem)

